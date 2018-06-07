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07 Haziran 2018 16:33

Bakan Özhaseki’den Kayseri OSB’ye ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Bakan Özhaseki’den Kayseri OSB’ye ziyaret

07 Haziran 2018 16:33


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, çalışmalar hakkında Bakan Özhaseki’ye bilgiler verdi. Nursaçan, “Şuanda organize sanayi bölgemiz, 22 milyon metrekarelik alanda Türkiye’nin ilk 5 organize sanayi bölgesinde yer almaktadır. Yaklaşık bin 250 civarında fabrikamız var. 75 bin civarında çalışanıyla, 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracatı yakalamış bulunmaktayız” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Organize sanayi bölgesinin Kayseri’de gelişmesi adeta destansı bir hikayedir. Buralarda birçok insanın emeği geçmiş. Şimdi de bayrak Tahir bey ve ekibindedir. Çok güzel faaliyetler yapılıyor. Eksik olan ne varsa, onların giderilmesi için güzel yatırımlar yapılıyor. Ellerine sağlık, Allah razı olsun . Bir ülkenin kalkınmasında en önemli etken tabi ki en önce eğitim ve bunun üzerine inşa edilecek üretimlerdir. Eğer bu üretimler olmazsa, o ülkede gelişme ve büyüme olmaz” ifadelerini kullandı.


Ziyarette Bakan Özhaseki’ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti.




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