Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Çevre ve Şehircilik Bakanı Personeli ile Buluşuyor’ programına katıldı. Bir otelde düzenlenen program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ortaya attığı iddiaları değerlendirdi.

Özhaseki, "Belgeler değil, kağıtlar çıktı. Uyduruk kağıtlar, paçavralar. Ben bu adamın yaptıklarına alışkınım. Kayseri bu konuda çok tecrübeli. Genel başkanlığının ilk gününden itibaren mecliste salladığı bir dosyadan sonra, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısı sıfatı taşıyan milletvekilleri ile birlikte 25 kişilik milletvekili ordusu ile çıkartma yapmışlardı. Bir algı operasyonu yapmaya çalışmışlardı. ‘Burada bir kötülük, burada bir kirlilik var’ demeye çalışıyorlardı. İlk geldiklerinde yanlarında yanlış hatırlamıyorsam 289 sayfalık da bir dosya getirmişlerdi. Daha sonra o dosyaya baktığımız zaman afedersiniz tuvalet kağıdından farklı hiçbir belgesi olmayan birçok uyduruk belgeleri götürüp savcılığa verdiklerini gördük. Savcılar bunları incelediler, ciddiye aldılar. İkinci kez incelendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu belge dedikleri paçavralar Kayseri’de ikinci kez incelendi, suratlarına çarpıldı. Bir tane kızaranı gördünüz mü? Utananı gördünüz mü? ‘Hakkınızı helal edin, aylarca kamuoyunun meşgul ettik, sonra da masum insanlara iftira ettik, bu yalandı’ diyeni gördünüz mü? Pişkin pişkin devam ettiler. Şimdi aynı numara devam ediyor. O numara nedir? Man adası diye bir ada var, orada bir şirket var, Cumhurbaşkanımızın çocuklarının ve yakınlarının oraya milyonlarca dolar para aktardıkları. Bütün bankacılık işlemler tarandı, böyle bir adaya milyon dolarlar değil, kuruş gitmemiş. Nasıl olacak şimdi? Bu sefer de belgeleri verin diye başladılar. Belgeler geliyordu, gidiyordu. Belgeler geliyordu, gidiyordu olur mu? En sonunda baktılar ki tüm Türkiye üzerlerine geliyorlar. Pazartesi savcılığa veririz diyorlar. Takip ediyoruz. Uyduruk bir takım bankacılık işlemlerinin paçavralarını koymuşlardır ve vermişlerdir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün sözcülüğünü yaptığını söyleyen Bakan Özhaseki, "En üzücü taraf da, en yazık ki CHP Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte önce FETÖ’nün partisi oldu, şimdi de kumpasların partisi olmaya devam ediyor. Kendisi zaten bir FETÖ kumpası ile gelmişti. Çok yakışıyor da zaten. Şimdi de o kumpas devam ediyor. FETÖ’nün sözcülüğüne de devam ediyor. Birbirlerini çok iyi buldular. Allah sonunu hayır etsin" diye konuştu.