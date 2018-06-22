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22 Haziran 2018 11:55

Bakan Özhaseki’den Muharrem İnce’ye: "Biranda dindar adam oldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, "Biranda dindar adam oldu" dedi.

Bakan Özhaseki’den Muharrem İnce’ye:

22 Haziran 2018 11:55


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nin temsilcileri ile bir araya geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, birbirlerine senelerce kin besleyenlerin yaptığı ittifakın ürkütücü olduğunu söyledi.


Bakan Özhaseki, "Yaklaşan seçimlerde karşı tarafta oluşan tabloya baktığımız zaman ürkütücü. Birbirlerine senelerce kin beslemiş 5 benzemezler bir araya geldiler. Bir anda nasıl olduysa bir çatı aday bulmaya çalıştılar ama olmadı. Sonra ortaya çıktılar ve devam ediyorlar. Dikkatlice izliyorum, bir tanesi bile PKK ile ben şöyle mücadele ederim, ülkenin geleceğini şöyle kurtarırım demiyor. Birisi bile FETÖ ile şöyle mücadele ederim demiyor. Dikkat edin. Söyledikleri tek şey var, oda ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz.’ Yıkacağız, yakacağız ve bitireceğiz" ifadelerini kullandı.


CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Özhaseki, "Bu arada da şirin gelsin diye kendi parti oylarının da yetmeyeceğini bildikleri için ablasını pazarlıyor, ikide bir başörtülü annesini çıkarıyor, camide resimler veriyor. Bize senelerce kan kusturanlar dualı açılışlara katılıyorlar. Biz hafta bir Cuma namazı kılıyoruz, adam her gün Cuma namazı kılıyor. Biranda dindar adamlar oldular. Allah hidayetini devam ettirsin. Ben samimiyetle dua ediyorum" dedi.




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