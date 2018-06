Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra vatandaşlara seslenen Bakan Özhaseki, bir seçim arifesinde olduklarını söyleyerek 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin daha farklı olduğunu belirtti.

Bakan Özhaseki, "Hepinizin bildiği gibi bir seçim arifesindeyiz. Bu seçim biraz daha farklıdır. Bir taraftan yapılanların muhasebesi yapılacak. Bir taraftan da Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumu, konumu ve bir beka tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğini de her fırsat da ifade etmeye çalışacağız. Elbet de bizim söyleyeceğimiz çok şey var. Bizim tarlada izimiz vardı şimdi de harmanda yüzümüz olacak. Zamanında çok iş yaptığımız için yaptıklarımızı tek tek anlatacağız. Elbette her iş bitti diyemeyiz ama yapılan o kadar çok iş var ki bunları da söyleyeceğiz. 2002’den beri başlamış olan AK Parti iktidarını ekonomiden başlayarak, enerjide sağlıkta her türlü çalışmaları eski hükümetlerle kıyaslandığı zaman ne kadar etkili olduğunu söyleyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, CHP’nin tek partili dönemde yaptıkları zulümleri unutmadıklarını belirterek Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dualı miting yapmasını eleştirdi. Bakan Özhaseki "Tek parti döneminde yaptığınız zulmü bu millet unutmadı. Camileri kapattığınızı bu millet hiçbir zaman unutmadı. Ben dedelerinden ve babalarından Elif Cüzi ile dayak yediğini dinlemiş bir insanım. Onları unutmadık. Biz 28 Şubat döneminde ve devamında yaptığınız zulümleri unutmadık. Unutmadık ama yine de unutmak istiyoruz. İnşallah siz o Kuran-ı Kerim okutmada da samimisinizdir. İnşallah dualarınızda samimisinizdir. Seçim geldi, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıktınız diye inşallah bu numaraları yapmıyorsunuzdur. Allah’tan dileğimiz hidayetinizin daim olmasıdır. Biz de bunu Allah’tan dileyelim. İnşallah bundan sonra da hep böyle olursunuz. Bu milletin de başına inşallah bela olmazsınız. Bunu Allah’tan dileyelim" dedi.

Bakan Özhaseki’nin konuşmasının ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Özhaseki’nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, davetliler ve vatandaşlar katıldı.