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30 Haziran 2017 00:07

Bakan Özhaseki’nin annesinin vefatı

22 Haziran’da vefat eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin annesi Şükran Özhaseki için ’perşembe yemeği’ verildi.

Bakan Özhaseki’nin annesinin vefatı

30 Haziran 2017 00:07


Geçtiğimiz hafta vefat eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin annesi Şükran Özhaseki için Kayseri’nin yerel adeti olan ’Perşembe Yemeği’ verildi. Evi önünde kurulan taziye çadırında Kuranı Kerim okunarak dua edilirken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar Bakan Özhaseki’ye taziyelerini iletti.


Bakan Mehmet Özhaseki’nin annesi Şükran Özhaseki, 22 Haziran tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.




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