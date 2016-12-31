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31 Aralık 2016 12:19

Bakan Özlü ve Özhaseki Kayseri’de

Bakan Özlü ve Özhaseki Kayseri’de

31 Aralık 2016 12:19

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Bilim Merkezi’nin açılışına katılmak üzere Kayseri’ye geldi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’ın destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim Merkezi’nin açılışına katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Özlü ve Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.
Bakan Özlü’yü Kayseri Valiliği önünde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik karşıladı. Ziyaret öncesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bugün Kayseri’de değerli Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanımızı ağırlıyoruz. Hepiniziz bildiği gibi 2 sene önce temelleri atılan ve Kayseri’mize büyük bir zenginlik katacak olan Bilim Merkezimizin resmi açılışını Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle yapmıştık. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan bütün açılışların içerisinde 1 satır geçen büyük kompleksin bu şekilde bırakılması doğru olmaz. Bunun şehre tanıtılması lazım. Şehrin bunu bilmesi lazım. Değerli bakanımızın bu işlere olan yakın ilgisini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de, "Önceki yıllarda çok defa Kayseri’ye geldim. Bugün de sayın bakanımızın ve belediye başkanımızın daveti üzerine buradayız. Biliyorsunuz ki biz sayın bakanımla Bakanlar Kurulu’nda yan yana oturuyoruz. Sürekli Kayseri’yi ve Türkiye’yi konuşuyoruz" dedi.



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