Bir dizi ziyaret ve açılış için Kayseri'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'nin hayırseverlik kültürü ile Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, “Kayseri'nin gönlü zengin” dedi.

Bakan Ziya Selçuk önce Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Selçuk'a ziyaretinde AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti. Ziyaretlerinden dolayı Bakan Selçuk'a teşekkür eden Vali Süleyman Kamçı, Kayseri'nin yaklaşık 300 bin öğrencisi ile eğitimde iyi durumda bulunduğunu söyledi. Talas ilçesinde arsa yokluğu nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanmasına rağmen, Kayseri'nin hayırseverlik kültürü ile yeni binaların eğitime kazandırıldığını belirten Kamçı, eğitimde daha iyi durumda olmak için belediyelerin de işbirliği ile çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Bakan Ziya Selçuk ise Kayseri'ni hayırseverlik geleneğinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti ve “Hayırseverlik kültürü aslında dünyada çok önemli ama bunun kökleri bizim kültürümüze dayanıyor. Kayseri'nin hayırseverlik geleneği Türkiye'nin her yerinde Kayseri'yi örnek vermemize neden oluyor. Bunu söylediğimizde Kayserililer zengin, diyorlar. Ben de diyorum ki onların gönlü zengin. Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu ile Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde yeni bir atılıma başlayacak. Bu atılımla beraber dünyayla rekabeti sürdürülebilir kılma noktasında yeni ufuklar açılacaktır diye düşünüyoruz. Bunun için elimizden geleni son derece büyük gayretlerle hep beraber göstereceğiz” dedi.

Bakan Ziya Selçuk, ziyaretinin ardından Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan 24 derslikli okul açılışına katılmak üzere Valilik makamından ayrıldı.