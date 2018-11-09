Bakan Selçuk: “Türkiye'de derslik açığı kalmayacak”

2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısında sınıf mevcutlarının sayılarının azaltılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun alt yapısını sağlayacak biçimde Türkiye'de derslik açığının kısa sürede kapatılacağını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Kayseri'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cuma namazı sonrasında, Talas ilçesi Kepez Mahallesinde, okula beslenme çantası getirmeyen öğrencisinden şüphe edip takip ettikten sonra, öğrencisinin tek göz evde yaşadığını öğrenen ve bazı desteklerle öğrencisi ile ailesini ev sahibi yapan Ayça Burcu Ökmen'i ağırladı. Ayça öğretmen ve onun nezdinde benzer çalışmalar yapan tüm öğretmenlere teşekkür eden Bakan Ziya Selçuk, “Ayça öğretmenimizin öğrencisi ve öğrencileri ile ilgili emek dolu, duyarlılık dolu, farkındalık dolu çalışmaları var. Kendisinin Kayseri'nin bir köyünde yaklaşık 3 sene verdiği bir emek var. Bizim hayalimizde, kentler, kırlar, köyler dahil Türkiye'nin her yerinde gönlü ve yüreğiyle iş yapan öğretmenlerimize teşekkür borcumuz var. Çünkü bu ülke bu öğretmenlerimizin omuzlarında yükseliyor. O açıdan da Ayça Öğretmenimin burada verdiği emek ve Türkiye'nin bir çok yerinde emek veren öğretmenlerimizin hepsinin emekleri çok saygıdeğer. Köylerimizdeki bu başarı hikayeleri yükselirse, yücelirse, o zaman Türkiye de yükseliyor demektir. Kendisine teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum ve parlak bir gelecek temenni ediyorum” diye konuştu.

Ayça öğretmen ise, “Necati gibiler sadece bizim okulumuzda değil Türkiye'nin her yerinde var. Biz bir kıvılcımla başladık ama inşallah diğer öğretmenlerimiz bu silsilenin arkasını getirir diye temenni ediyorum. Nice Necatiler var, dokunabildiysek ne mutlu” dedi.

Derslik sayıları artırılacak

Öte yandan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk, 16 yıllık AK Parti hükumeti döneminde dersliklerin sayısının artırılmasına yönelik ciddi çalışmaların yapıldığını, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde de geriye kalan eksiklerin tamamlanacağını ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Bütün Türkiye'de dersliklerin artırılması ve sınıf mevcutlarının düşürülmesi konusunda bir plan var. Zaten bizim 16 yıllık yapılan yatırımlar neticesinde derslik açığımız giderek azalıyor. Bu bağlamda da, örneğin Kayseri'de bir yıl içerisinde derslik açığımız tümüyle kapanmış olacak. Şu anda sorun olan şehirlerimizde de derslik açığımızın çok rahatlıkla kapatılacağını söyleyebilirim. 2023 Vizyon Programı çerçevesinde de 3 yıl içerisinde en küçük bir pürüzün kalmamasını zaten garanti altına almaya çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarımız halen devam ediyor. Hayırseverlerimizin bu konudaki desteklerini özellikle vurgulamak isterim. Çünkü Türkiye'nin her yerinden güzel haberler geliyor hayırseverlerimizden. Yeni yeni bağış teklifleri geliyor. Biz de çocuklarımız adına mutlu oluyoruz. Onların çok daha rahat, düzgün bir ortamda eğitim görmesi bizleri daha da mutlu ediyor.”

Yöneticilerin akredite edilmesiyle ilgili kriterlerde bu yıl yol alınacak

Okul müdürlerinin standartlarının akreditelerine dair çalışmalarının bu yıl içerisinde başlatılacağını da kaydeden Selçuk, “Okullarımızdaki yöneticilerimizin belirli standartlar ve akredite edilmiş kriterler çerçevesinde yönetici olmaları konusunda her türlü tedbiri alacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu, hemen bu yıl içerisine belirli bir noktaya gelecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından tarihi Kayseri Lisesi Müzesini ziyaret etti. Selçuk, Sakarya Savaşında öğrencileri cepheye giderek şehit düştüğü için o yıl mezun veremeyen tarihi lisedeki sıralara oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.