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23 Aralık 2017 17:06

Bakan Tüfenkci: "2017 yılı Türkiye için kazanımlarla dolu bir yıl oldu"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılının Türkiye için kazanımlarla dolu bir yıl olduğunu söyleyerek, "Tökezlemeden dünyanın en önemli projelerini hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Tüfenkci:

23 Aralık 2017 17:06


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayseri’de düzenlenen bir törene katıldı. Erciyes Dağı’nda bulunan Kardan Adam Tesisleri’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Törende konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yerel yönetimlerin millete hizmetin ilk basamağı olduğunu söyleyerek, "Milletin ne istediğini ve beklediğini en iyi yerel yöneticiler bilir. Onlar halkla seçimden seçime değildir. Her sorunu olan önce belediye kapısına gelir. Belediyecilik her daim vatandaşların sorunları ile hemhal olmak demektir. Yerel yönetimleri güçlendirmek vasıtası ile kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyoruz. Böylece hizmet en kısa zamanda vatandaşa dönüyor" dedi.


2017 yılının Türkiye için kazanımlarla dolu bir yıl olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Türkiye kaynaklarını yine bu millet için kullandı. Kötü ve karamsar senaryoların hepsi yazanın elinde kaldı. Türkiye yeni bir sisteme kavuştu. Hain darbe girişimine rağmen Türkiye 2017 yılına güçlü başladı. İnşallah 2018 yılı 2017 yılından daha güzel olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 2018 yılında daha fazla istihdam sağlanacağına, faizin düşeceği bir yıl olacağına inanıyoruz. Tökezlemeden dünyanın en önemli projelerini hayata geçireceğiz. Şuanda dünyadaki 10 büyük projenin 6’sı Türkiye’de yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Onun için 2018 yılında daha ümitle giriyoruz. Sizlerde millete hizmete devam edin" şeklinde konuştu.




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