Bir dizi ziyarette bulunmak için memleketi Kayseri’ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, ilk olarak Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. Aynı zamanda iş insanı olan Aksu, özel sektörde yakaladıkları başarıyı Bakanlıkta yakalamak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti. Aksu, “Bizim alanımız çok geniş. Birkaç bakanlığı içerecek hem nüfusa hem bütçeye hem alana hem değişik sektörlere sahibiz. Halka direk temas eden alanlar olması sebebiyle son derece hassas çok doğru ve çok radikal kararlar alması noktasında önemli bir görevdir. Son yapılan ekonomik saldırılar itibariyle çok önemli kararlar alındı. Çünkü bizim elimizde ki kotayı yabancı firmalar bir fırsat bilerek bunları ele geçirme gibi hamleler yaptılar. Biz bunlara direk yasak ve kota koyduk. Dolayısıyla bizim ciddi adımlarımız olacaktır. Tamamen özel sektör mantığıyla özel bir işletme mantığıyla tamamen liyakata dayalı bir yapıda çalışma yürüteceğiz. İnşallah başarılı oluruz” dedi.

Aksu’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Süleyman Kamçı ise, “Kayseri’de bir bakan yardımcısının olması bizleri sevindiriyor. Bakanlıkla merkezin idaresini sağlayacak birilerinin olması ildeki işleyişin de hızlandırılması sonucunu doğurur. Tarım, Orman Bakanlığı çok geniş bir bakanlıktır. En az 3 bakanlığın bir araya gelmesi ile oluşturulan Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye’deki çalışma alanı köylümüzü ve kırsal kesimimizi daha fazla olmak üzere çok yoğun bir şekilde ilgilendirmektedir” ifadelerini kullandı.