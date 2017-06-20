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20 Haziran 2017 10:04

Bakanlık bünyesindeki çocukların başarısı göz doldurdu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde kalan ve okullarını belge alarak tamamlayan 41 çocuğu ödüllendirdi.

Bakanlık bünyesindeki çocukların başarısı göz doldurdu

20 Haziran 2017 10:04


İl Müdürlüğünde düzenlenen programa engelli rehabilitasyon merkezinde kalan ve takdir belgesi alan 14 öğrenci ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan ve takdir, teşekkür belgesi alan 27 çocuk katıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki çocukların başarılarını ödüllendirmek ve akademik başarıların diğer çocuklara örnek olmasını sağlamak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Programla, çocukların motivasyonunu yükseltmeyi amaçladıklarını da dile getiren İl Müdürü Nevzat Özer, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız oldukça büyük bir bakanlık. Sizler de bizim için son derece önemlisiniz. Burada almış olduğunuz eğitimi ileride ülkemizin enerjisine harcayacağınızdan en ufak bir endişemiz yok. Önemli olan devletimize olan vefanızı ve burada almış olduğunuz eğitimlerin ülkemize yansıması. Biz, sizlerin daha iyi motive olması açısındanAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bu başarıyı ödüllendirmek istedik. Bunu her yıl yapacağız. Bu açıdan devletimizin kurumlarında kalan çocuklarımızın akademik başarısının diğer arkadaşlara örnek olmasını istiyoruz. Burada bulunduğumuzun bir amacının olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.


İl Müdürü Nevzat Özer, konuşmasının ardından, başarı belgesi alan öğrencilere hediyelerini takdim etti.




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