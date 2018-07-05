Baki Ersoy’un rozetini MHP İl Başkanı Serkan Tok Taktı

Resmi işlemlerini tamamlamasının ardından Ersoy’un Mecliste’ki makam odasında vekil rozetini MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok taktı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “TBMM rozetimi Kıymetli ağabeyim, İl Başkanım Serkan Tok Beyefendi taktı. Vatanımıza, Milletimize, Devletimize hayırlı olsun. Bu gurur hepimizin, tüm teşkilatlarımızın” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise ‘Kıymetli kardeşim değerli dava arkadaşım Baki Ersoy Milletvekilimizin rozetini takmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah gönlüne göre versin ,emeği ve hizmeti İle Meclis’te sesimiz ,yüreğimiz ve biz olacak’ dedi. Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve parti yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.