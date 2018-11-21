BAL'daki 12 takımdan ortak açıklama: "Ligden çekiliriz"

grupta geçtiğimiz hafta sonu oynanan 68 Aksaray Belediyespor-Talasgücü Belediyespor maçında yaşananlar sonrası 12 takım ortak bildiri yayınladı.

Talasgücü Belediyespor'a son saniyelerde önce penaltı verildi ancak 10 dakika sonra bu penaltı hiçbir sebep yokken geri alındı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. 5. grupta yer alan 12 takım ortak bir bildiri yayınlayıp bu tür bir olayın tekrarlanması halinde müsabakalara çıkmayacaklarını belirtti. İşte 12 takımın ortak bildirisi;

" Grupta geçtiğimiz hafta Aksaray Belediye Spor ile Talasgücü Spor Kulübü arasında oynanan müsabakada; maçın orta hakemi Onur Güneş tarafından tereddütsüz bir şekilde 90. dakikada Talasgücü Spor lehine penaltı kararı verilmiş ve Aksaraysporlu oyuncu ikinci sarı karttan oyundan atılmıştır. Ancak; penaltı kararı ile birlikte saha içinde ve dışında özellikle protokol tribününde, sportmenliğe yakışmayacak hareketler meydana gelmiştir. Maçın hakemleri, gözlemciler ve temsilciler etki altına alınmıştır. Akreditasyon kartı ve sahada görevli olmayan kişilerin ve özellikle siyasi parti temsilcilerinin, yöneticilerin ve taraftarın baskısı ile haksız bir şekilde oyun yaklaşık 10 dakika durmuş ve penaltı kararı ile kırmızı kart iptal edilmiştir . Bu maç bizlere, bir kulübün kaderinin baskılar sonucu 10 dakikada nasıl değişebileceğini göstermiştir. Türkiye liglerinde (BAL) ilk defa yaşanan bu olay bizleri tedirgin etmekte ve saha içindeki mücadelenin bir yere kadar olduğunu göstermektedir. Başkanlarımız, değerli yöneticilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri ve spor adamları; bugüne kadar hakemlerimizin doğru veya yanlış kararlarını elbette eleştirdik, kınadık ancak kötü niyet hiç düşünmedik. Ancak; Aksaray maçında yaşanan olay bir hata yada yanlış değildir maalesef vahim bir durumdur. Bu olay tüm takımların geleceğe karamsar bakmasına sebebiyet vermiştir. Yaşanılan bu hadisenin tekrar edilmeyeceğini umuyoruz. Aksi halde 12 kulüp temsilcileri olarak, ligi boykot edeceğimizi ve maçlara çıkmayacağımızı kesin ve net bir şekilde bildiriyoruz. Adana Kiremithanespor, Adana Vefa 01spor, Ceyhan Spor, İçelspor, Mut İdmanyurdu, Medcem Silifke Belediyespor, Kırıkhanapor, İskenderun Belediye Gençlikspor, Arsuz Karaağaç, Talasgücü Belediyespor, 1970 Hisarspor, 7 Mart Kadirli Demirspor"