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16 Eylül 2017 09:31

Balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar taze balıklarla dolarken, balıkçı esnafı arzu ettikleri satış düzeyine henüz ulaşamadıklarını söyledi.

Balıklar tezgahlardaki yerini aldı

16 Eylül 2017 09:31


Denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla açılan balık sezonu tezgahları hareketlendirdi. Tezgahlar balıklarla dolarken, esnaf havaların sıcak olması nedeniyle henüz istenilen düzeyde balık ve satışlara ulaşamadıklarını dile getirdi. Sivas Caddesi üzerinde balıkçılık yapan Remzi Yılmaz, balık fiyatlarının geçen seneye oranla bu sene daha uygun olduğunu söyledi. Hem havaların sıcak seyretmesi, hem de okulların açılacak olmasının satışlara olumsuz etki yaptığını dile getiren Remzi Yılmaz, “Havaların sıcak gitmesinden dolayı balık satışlarında biraz anormallik var. Havalar soğuduğunda istediğimiz performansı yakalayacağımızı düşünüyorum. Havalar sıcak olduğundan şuanda pek rağbet yok, herhalde tekneciler de girmiyor, az geliyor. Şuanda tadı yok. Geçen sene hamsinin kilosu 10 liraydı bu sene 7,5 liraya düştü, palamut geçen sene boldu bu sene yok. Uskumru, istavrit, çupra, levrek, alabalık bol bu sene. Fiyatlar şuanda normal ama ekonomik durumdan dolayı vatandaş pahalı diyor. Vatandaş kurbandan çıktı, okullar açıldı, odun, kömür masrafı var şimdi. Allah herkese yardım etsin" diye konuştu.


Bir diğer balıkçı Ümit Ağca ise en çok hamsi satışlarının olduğunu, vatandaşların palamut da sorduğunu ancak palamut olmadığını ifade etti. Ağca, “En çok satılan balık hamsi. Vatandaş palamut soruyor ama bu sene palamut olmayacak gibi duruyor” dedi.




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