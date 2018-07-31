Barajdan çalıntı kamyonet çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Hırka köyü yakınlarında barajın içerisinde kamyonet gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine giden ekipler, AFAD ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ulaşan balık adamlar, suya dalarak kamyonet içerisinde inceleme yaptı ve kimsenin olmadığını belirledi. Kamyonet, çekici ile barajdan çıkarıldı. Ayrıca, kamyonetin Yozgat’ta çalındığı ve baraja sürüklendiği belirlendi.