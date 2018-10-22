Baro Başkanı, mazbata töreninde konuştu

Kayseri Barosu'nda tek aday olarak girdikleri seçimde güven tazeleyen mevcut başkan Avukat Cavit Dursun, mazbatasını alarak ikinci dönem için göreve başladı.

Kayseri Baro Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen mazbata törenine çok sayıda avukat katıldı.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, şunları söyledi: “2016 yılı Ekim ayında yapılan Baro seçimlerinden önce seçim sloganımız olarak ‘bir şey değişecek her şey değişecek' diyerek yola çıkmıştık. 2016 seçimlerinde Kayseri Barosu genel kurulunun kıymetleri avukatlarının ezici bir çoğunlukla yetki ve güvenle göreve gelmiştik. 2016 yılında Ekim ayındaki seçimlerden sonraki mazbata töreninde bir hususa açıklık getirmiştik. 2 yıl önceki basın toplantımızda ‘bir şey değişecek her şey değişecek' sloganımızdaki ‘bir şey', kişiler, şahıslar değildir. İlkedir, oradaki bir şeyden kastımızın Baro'nun yargı erkinin savunma kurumu olduğu, Baro çatısı altında ticaret, siyaset, herhangi bir siyasi düşünceye karşıtlık ya da yandaşlık olmadan, herhangi bir mezhebe dayanmadan baroların yargı erkinin savunma kurumu olduğu, baroların hukuk ve adalet çatısı olduğu anlayışı ile Baro'yu yöneteceğimizi ifade etmiştik. Şükür ki 2016-2018 yılları arasındaki 2 yıllık süreçte bu düşüncemizi yüzde yüz olarak hayata geçirdik. Kayseri Barosu gelinen bir noktada son seçimleri ve genel kurulları birlikte değerlendirip takdir ettiğiniz zaman göreceksiniz ki Kayseri Barosu, bu iki yıllık süreçte baronun hukuk çatısı olduğunu, hiçbir şekilde siyaset yapılmaması gerektiğini en güzel ortaya koymuştur. Çok kıymetli avukatlarca takdir, saygı, güven görmüş olsa gerek ki 2018 yılı Ekim ayında yaptığımız genel kurulda tek aday ve tek liste ile bir seçime gittik.”

Genel kurula katılıp, oy kullanan tüm avukatlara teşekkür eden Başkan Dursun, “Bu toplantılarda hukukun, adaletin, liyakat ve ehliyetin hala geçerli olduğunu Kayseri'ye ve tüm Türkiye'ye ispat eden Kayseri Barosu Genel Kurulu'na katılan, oy kullanan tüm avukat meslektaşlarıma sonsuz müteşekkirim. Kayseri Barosu 2016-2018 yılları arasında Baro'yu bir hukuk çatısı olarak görmüş, sadece ve sadece hukuki ve mesleki gerçekleri ifade etmiş, hiçbir siyasi görüşün yakını ya da karşıtı olmamıştır” diye konuştu.

Av. Dursun, geçtiğimiz çarşamba günü mazbatasını aldıklarını, ancak iş yoğunluğu nedeniyle töreni bugün yapabildiklerini sözlerine ekledi. Törenin sonunda Av. Dursun'a çiçek takdim edildi.