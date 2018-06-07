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07 Haziran 2018 13:01

Barsama mesire alanı vatandaşların gözdesi oldu

Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı, Barsama Mahallesi’nde yapımı tamamlanan mesire alanı ziyaretçi akınına uğruyor.

Barsama mesire alanı vatandaşların gözdesi oldu

07 Haziran 2018 13:01

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Barsama Mesire Alanı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Ramazan Ayı’nda vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeşilin ve suyun bir arada olduğu Barsama Mesire Alanı her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor. Doğal dokusuna uygun olarak 250 bin metrekare alana yapılan, 5 bin metrekare kilit parke yaya yolu, 85 adet kamelya ve piknik masası, yürüyüş yolları ve otopark, 15 adet Osmanlı Çeşmesi ve çocuklara özel oyun parkları gibi imkanların sunulduğu Barsama Mesire Alanı, vatandaşların gözdesi haline geldi.


Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Barsama Mesire Alanını ziyaret ederek, iftar yapmak için buraya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Barsama’da yapımını tamamlamış olduğumuz mesire alanındayız. İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayı münasebetiyle vatandaşlarımızın iftarlarını yapmak için buraya geldiklerini görmek bizi de keyiflendirdi, mutlu etti. Yaptığımız çalışmaların hemşerilerimiz tarafından beğeniliyor ve faydalanılıyor olması, hizmetlerin karşılığını gösteriyor. Barsama Mesire Alanı, hafta sonları vatandaşlar yer bulamayacak kadar kalabalık oluyor. Hemşerilerimizin, çocukları ile birlikte geldikleri zaman sakin, dingin bir ortamda zaman geçirecekleri piknik yapabilecekleri bir yer burası. Barsama Mesire Alanı’na tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, hemşerilerimiz iyi günlerde kullansınlar” şeklinde konuştu.


Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek, Barsama Mesire Alanı’nı Kayseri’ye kazandırdıkları için Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.




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