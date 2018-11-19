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Başakpınar Belediyespor: 2 Kayseri Demirspor: 1

Süper Amatör Küme 10.

hafta maçında Başakpınar Belediyespor, güçlü rakibi Demirspor'u 2-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanıştı ve düşme hattından kurtulma adına umutlandı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Mustafa Emre Doğruer, Emre Ünlü


Başakpınar Belediyespor: Yusuf Emre Vatanseverx, Ahmet Uluhan, Bünyamin Coşkun, Kadir Uluçay, Engincan Özcan, Mehmet Can Kaya, Ahmet Asaax, Mehmet Ferhat Dost, Durak Kılıç (dk.70 Mehmet Fırat), İsmail Erdi Halis, Durdu Mehmet Orçan (dk.88 Ahmethan ?)


Kayseri Demirspor: Fatih Karadamar, Nufil Mustafa Ünal, Okan Yıldırım, İsmail Özen Özışık, Ömer Ağırbaş, Oğulcan Erbek, Taha Alban, Ferhat Uğur, Ebubekir Sain, Koray Tuna, Sadık Yücel


Goller: Mehmet Can Kaya (dk. 49 pen), Ahmed Asaa (dk. 76) (Başakpınar Belediyespor), Ferhat Uğur (dk. 61) (Demirspor)


Kırmızı Kartlar: Mehmet Fırat (dk. 83), Engincan Özcan (dk. 83) (Başakpınar Belediyespor)

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