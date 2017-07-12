Başakpınar’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Başakpınar Mahallesi’nde bulunan 900 metre uzunluğundaki Eğitmen Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları başladı.

Kayserigaz ile yapılan görüşmeler sonucunda 2019 yılında gelmesi beklenen doğalgazın 2016 yılında getirildiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayserigaz genel müdürümüzün onayıyla doğalgaz vaktinden çok önce 2016 yılında Başakpınar Mahallemize getirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi doğalgazın gelmesiyle birlikte burada tahrip olan tüm altyapının yenilenmesi gerekiyor. Burada da doğalgaz çalışması sırasında tahrip olan alanları 10 cm sıcak asfaltla kaplıyoruz. Ayrıca Başakpınar Mahallesine 15 km sathi kaplama yapıldı. Başakpınarlılara hayırlı olmasını diliyorum ” dedi.

Yapılan çalışmaların haricinde Başakpınar-Malatya yolu, Başakpınar-Reşadiye ve Reşadiye-Zincidere Tugay yolunda asfalt çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Bu yollardan kalan kısımları da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tamamlayacağız. Aynı zamanda asfaltlama çalışmalarımız Kayseri genelinde ve Talas’ın genelinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Talas Belediyesi olarak asfaltlama çalışması yapıyoruz, hem de Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Halef Hoca Caddesindeki asfalt çalışmamız bitti. Kaldırım çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederim.”