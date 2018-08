Başarının adresi değişmesi

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi YKS’de Türkiye 2.’si, 7.’si, 16.’sı ve 27.’si çıkardı, ilk 10 binde de 63 öğrenci yer aldı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber okulda büyük sevinç yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin konseri ile keyifli vakit geçiren öğrenciler, stres attı.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende bir konuşma yapan Tekden Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Orhan, öğrencilere seslenerek, “Bizler başarıya gerçekten aşık olmuş olan bir okul olmaktan büyük şeref duyuyoruz. Bundan dolayı eğitim liderlerimi ve sevgili öğrencilerimi yürekten alkışlıyorum. Başarıya aşık olmanın hikayesi 2006 yılında Tekden Koleji çatısı altında başladı ve halen devam etmektedir. Bu aşkın ve sevdanın en önemli eserlerinden bir tanesi, samimiyet, içtenlik ve hiçbir zaman vazgeçmemek üzere yapmaktır. Bizim her bir öğrencimiz başaran ve başarı hak etmiş olan bir öğrenci olarak gönlümüzde ve zihnimizde ismini yazmıştır. O vazgeçtiğinde biz asla vazgeçmedik ve onu bu başarı yolunda inandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Burada en büyük yardımcımız Allah oldu. Gayretimiz, amacımız ve çalışmamız her zaman sonuca varacak inanç üzerine oldu” dedi.

YKS’de Türkiye 16.’sı olan Fatih Özkan da, başarısını planlı ders çalışmayla sağladığını kaydederek, “Bu başarımı planlı ders çalışarak ve ders tekrarı yapmaya borçluyum. Her zaman kitap okudum ve okulu devamlı takip ettim. Bence en önemlisi de budur. Dersleri asla kaçırmadım. Türk gençliğine ve geleceğine yatırım yapan, fiziksel ortamları hazırlayan ve eğitim kadrosunu kuran Kemal Tekden’e, Hüseyin Akar’a, İbrahim Orhan’a, okul müdürümüze ve 4 yıl boyunca bizlere doğruları öğreten tüm branş hocalarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.