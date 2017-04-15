Başbakan başdanışmanı barkçin:

Talas Belediyesi Konferans Salonu’ndaki söyleşide konuşan Savaş Barkçin, hayatında üç askeri darbe gördüğünü ifade ederek, “İlk defa halk cumhuriyet tarihinde bir darbeye karşı koydu.” dedi. Bu karşı koyuşun önemine değinen Barkçin, “Eğer millet darbeye karşı koyduysa ümit vardır demektir. Bu durum referanduma yansıtılmazsa millet iradesi eksik kalır. Bu karşı koyuş çok cesur bir harekettir.” ifadelerini kullandı.

“Milletimizde Nene Hatunlar, Ulubatlı Hasan’lar eksik değil” diyen Barkçin şöyle konuştu: “250 şehit, 2 binden fazla gaziyle sonuçlanan bir darbe girişimi. Darbelere karşı çıkmak bir parti işi değil, milletin işidir. Çok dehşetli bir geceyi Allah’ın izni, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletimizin desteğiyle bertaraf ettik. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkemizi çok büyük bir badire bekliyordu. Bu, FETÖ’nün ilk darbesi değil. Daha önce 3 darbe teşebbüsü daha meydana geldi. MİT Müsteşarı’nın ifade vermeye çağrılması, Gezi ve 17-25 Aralık olayları. Türkiye’nin yüzyılı aşkın zamandan beri güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde durması, İslam ülkelerinin lideri haline gelmesi; patronu dış ülkeler, piyonları içerde olan güçler tarafından hep engellendi. FETÖ, kendi başına hareket eden bir örgüt değil. Artık eski düzen millete rağmen rövanşı alamıyor. İnşallah artık milli irade kendisini yok etmeye çalışan yabancı destekli yerli uşakları tam olarak hezimete uğratacak.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, belediye olarak nitelikli programlar yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Bir kişi dahi bu programlardan istifade etse toplumun önü açılır. Bu nedenle Sayın Savaş Barkçin’e istifademize sunduğu konuşmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda Başkan Palancıoğlu, Başbakan Başdanışmanı Savaş Barkçin’e çiçek hediye etti.