Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 14:03

Başbakan başdanışmanı barkçin:

Topluma hizmetin yanı sıra milli ve manevi konularda düzenlediği programlarla dikkat çeken Talas Belediyesi, bu kez Başbakan Başdanışmanı Savaş Barkçin’in konuşmacı olarak katıldığı Gelenekten Geleceğe 15 Temmuz ve Ötesi programı gerçekleştirdi.

Başbakan başdanışmanı barkçin:

15 Nisan 2017 14:03


Talas Belediyesi Konferans Salonu’ndaki söyleşide konuşan Savaş Barkçin, hayatında üç askeri darbe gördüğünü ifade ederek, “İlk defa halk cumhuriyet tarihinde bir darbeye karşı koydu.” dedi. Bu karşı koyuşun önemine değinen Barkçin, “Eğer millet darbeye karşı koyduysa ümit vardır demektir. Bu durum referanduma yansıtılmazsa millet iradesi eksik kalır. Bu karşı koyuş çok cesur bir harekettir.” ifadelerini kullandı.


“Milletimizde Nene Hatunlar, Ulubatlı Hasan’lar eksik değil” diyen Barkçin şöyle konuştu: “250 şehit, 2 binden fazla gaziyle sonuçlanan bir darbe girişimi. Darbelere karşı çıkmak bir parti işi değil, milletin işidir. Çok dehşetli bir geceyi Allah’ın izni, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletimizin desteğiyle bertaraf ettik. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkemizi çok büyük bir badire bekliyordu. Bu, FETÖ’nün ilk darbesi değil. Daha önce 3 darbe teşebbüsü daha meydana geldi. MİT Müsteşarı’nın ifade vermeye çağrılması, Gezi ve 17-25 Aralık olayları. Türkiye’nin yüzyılı aşkın zamandan beri güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde durması, İslam ülkelerinin lideri haline gelmesi; patronu dış ülkeler, piyonları içerde olan güçler tarafından hep engellendi. FETÖ, kendi başına hareket eden bir örgüt değil. Artık eski düzen millete rağmen rövanşı alamıyor. İnşallah artık milli irade kendisini yok etmeye çalışan yabancı destekli yerli uşakları tam olarak hezimete uğratacak.”


Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, belediye olarak nitelikli programlar yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Bir kişi dahi bu programlardan istifade etse toplumun önü açılır. Bu nedenle Sayın Savaş Barkçin’e istifademize sunduğu konuşmaları için teşekkür ediyorum” dedi.


Programın sonunda Başkan Palancıoğlu, Başbakan Başdanışmanı Savaş Barkçin’e çiçek hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    19°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:09
  • Güneş :05:53
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:23
  • Yatsı :20:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!