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05 Mayıs 2018 16:19

Başbakan Yıldırım: “Biz seçime sağlam bir çatı altında giriyoruz”

Başbakan Binali Yıldırım, “Biz seçime sağlam bir çatı altında giriyoruz.

Başbakan Yıldırım: “Biz seçime sağlam bir çatı altında giriyoruz”

05 Mayıs 2018 16:19

Çünkü bizim çatımız milletin çatısı” dedi.


Başbakan Yıldırım, Kayseri mitinginde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu güne kadar milletimiz için hep güzel işler yaptık. Verdiğimiz müjdelerle milletimizin geçmişten gelen birçok problemini ortadan kaldırıyoruz. Emekliler memnun Kemal bey memnun olmayan sensin. Çünkü AK Parti yapar onlar konuşur. Fark budur. Vatandaşın birisi yazıyor. Diyor ki, ‘Bunlar CHP’nin vaatleriydi. CHP’nin vaatlerini açıklıyorsunuz’ diğer vatandaşta, ‘Onlar nasıl olsa iktidara gelemeyeceği için CHP’nin vaatlerini de AK Parti yapıyor diyor. İşte bizim farkımız bu. Açıklanan paket ekonomimize hız katacak. Evimizin direği yaşlılarımızı da bu pakette unutmadık. Yaşlılık aylığını yüzde yüz arttırdık. 3 aylık bin 500 TL’ye çıkardık. Bizi bu günlere onlar getirdi” dedi


Başbakan Yıldırım, “Biz seçime sağlam bir çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız milletin çatısıdır. Kayseri her zaman yüzümüzü ak ettin. 24 Haziran’da gözüm kulağım Kayseri’de olacak. Kayseri’den gelecek zaferi takip edeceğim" diye konuştu.




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