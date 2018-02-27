Basın mensupları ve kamu çalışanları için ilk yardım kursu başladı

29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği doğrultusunda başlatılan ve 2 gün sürecek olan eğitime, basın mensupları ve Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney, Eğitim Sorumlusu Dr. Fatma Gündoğan ve birim çalışanları katıldı.

Katılımcılara interaktif ve uygulamalı genel ilkyardım ana konularından; ilkyardım nedir, cil tedavi nedir, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve uygulama, bilinç bozuklukları, kanamalar,112 nasıl ve hangi durumlarda aranmalı, arı sokması, göze ve kulağa yabancı cisim batması, kırık, çıkık, burkulma, boğulma, zehirlenmeler, yanık ve donmalar, hava yolu tıkanması ve koma pozisyonu gibi konular anlatılacağı eğitim sonrasında, yazılı ve uygulama ölçme ve değerlendirmelerinden başarılı olan katılımcılara İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı verileceği ifade edildi.

Söz konusu eğitimler, 2018 yılı içerisinde yine güvenlik güçlerine, kamu/kurum ve kuruluşlarına, AFAD, itfaiye ekiplerine, talep eden personele ve vatandaşlarımıza yönelik olarak devam edecek.