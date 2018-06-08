Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 09:26

Başkan Akay; "Çiftçi milli gelirden pay almak için daha çok çalışmalıdır"

Kayseri Şeker 15’inci Çiftçi Meclis toplantısı Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerindeki 12 bölgeden 250 çiftçi temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

Başkan Akay;

08 Haziran 2018 09:26


Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikasının yönetim ve denetim Kurulu üyeleri yanı sıra Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.


Çiftçi Meclisine katılan çiftçiler öncelikle söz alarak görüş ve önerilerini bildirdiler. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Çiftçi Meclisindeki konuşmasında; Çiftçinin de bir kızıl elmasının olduğunu belirterek, “Çiftçinin Kızıl elması da Türkiye’de Milli gelirden hak ettiği payı almak için daha çok çalışmak, gayret etmek gerekir” dedi.


Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;


“Kayseri Şeker olarak bizi sayan, seven ve örnek alanların rol model uygulamalarımızı takdir edenlerin yanında bir de var alçakça saldıranlar, haince iftira atanlar var. Kayseri Şeker’e göz dikenler, çiftçinin hakkına göz dikenler var. Onun içinde Kayseri Şeker yöneticileri olarak hep birlikte her tür şüpheden ve şaibeden ve kendimizi koruyacak tedbirler almaya çalışıyoruz. Örnek olarak Kayseri Şeker arazisine çiftçilerimiz için yaptırmayı planladığımız toplu konut çalışmaları konusunda Gazi Üniversitesinin yetkili uzmanları ile imar planlamasından, projelerine, inşaatların yapım kontrollerine varıncaya kadar bütün işlerde sözleşme yapmayı planlıyoruz. Bu işin de startını bir taraftan verecek bunları da başaracak gücümüz vardır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç