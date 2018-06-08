Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikasının yönetim ve denetim Kurulu üyeleri yanı sıra Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Çiftçi Meclisine katılan çiftçiler öncelikle söz alarak görüş ve önerilerini bildirdiler. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Çiftçi Meclisindeki konuşmasında; Çiftçinin de bir kızıl elmasının olduğunu belirterek, “Çiftçinin Kızıl elması da Türkiye’de Milli gelirden hak ettiği payı almak için daha çok çalışmak, gayret etmek gerekir” dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kayseri Şeker olarak bizi sayan, seven ve örnek alanların rol model uygulamalarımızı takdir edenlerin yanında bir de var alçakça saldıranlar, haince iftira atanlar var. Kayseri Şeker’e göz dikenler, çiftçinin hakkına göz dikenler var. Onun içinde Kayseri Şeker yöneticileri olarak hep birlikte her tür şüpheden ve şaibeden ve kendimizi koruyacak tedbirler almaya çalışıyoruz. Örnek olarak Kayseri Şeker arazisine çiftçilerimiz için yaptırmayı planladığımız toplu konut çalışmaları konusunda Gazi Üniversitesinin yetkili uzmanları ile imar planlamasından, projelerine, inşaatların yapım kontrollerine varıncaya kadar bütün işlerde sözleşme yapmayı planlıyoruz. Bu işin de startını bir taraftan verecek bunları da başaracak gücümüz vardır.”