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15 Mayıs 2018 13:05

Başkan Akay, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yayımladığı mesaj ile İsrail’i lanetledi.

Başkan Akay,

15 Mayıs 2018 13:05


Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, mesajında, "Bilindiği üzere 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Amerikan büyükelçiliği Kudüs’e taşınırken; Gazze’de gösteri yapan 58 sivil İsrail kurşunlarıyla şehadet şerbetini içti ve üç bine yakın Filistinli kardeşimizin yaralandı.


Mazlum Filistinlileri göğ ekin biçer gibi katleden, katillikte sınır tanımayan İsrail’i kınıyor ve lanetliyorum. Allah, bu alçaklığı yapanları ve yaptıranları akıttıkları mazlum kanında hemen boğdursun İnşallah." ifadesinde bulundu.




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