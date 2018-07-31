Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Cuma Yılmaz, Pankobirlik Kooperatifler ve İştirakler Müdürü Eşref Dikmen, Özelleştirme İdaresi temsilcisi Haydar Alkan, Bakanlık temsilcisi Sinan Herk, Dinar, Balıkesir, Bursa Pancar kooperatifi temsilcileri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Genel Müdür yardımcıları, Kayseri Şeker iştiraklerinin Yöneticileri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Türkiye’de Şeker Pancarı çiftçisi özelleştirme sürecinden dolayı pancar ekmekten imtina etmi,. Yani pancar ekimden önemli bir kaçış var. Bu ekilen pancarlar da eğer sağlıklı bir şekilde üretilemezse yani şekere dönüştürülemezse, fabrikalarda işlenemezse ortaya çıkacak sonucun vahametini dikkatinize sunmak durumundayız. O nedenle şimdi sektörün bütün temsilcilerinin, sektörde rol alan bütün kuruluşların ve kişilerin bu işe sahip çıkmak mecburiyeti var. Yani bu kaos giderek eğer derinleşirse Bu şeker sektörü altından kalkamayacağı bir badireyle karşı karşıya kalır ve bu da şeker sektörünün yok oluşa gitmesi demektir.

Türkiye’deki Kamuya ait Şeker Fabrikalarından on üç tanesi satıldı. Bunlardan şuana kadar yedi tanesi teslim edildi. Altı tanesi henüz teslim edilemedi. Şuanda Devletin elinde on yedi tane fabrika var. Devlet elindeki fabrikaların çalışacağını düşünüyoruz. Özelleştirme sonrası teslim edilen fabrikaların da teslim edileceğini düşünüyoruz. Ama bu teslim edilemeyen altı Şeker Fabrikasının durumunun ne olacağı konusu, bundan sonraki süreçte şeker sektörü adına, Pancar çiftçisi adına, sektörün geleceği adına önemli bir sorudur. Bu sorunun cevabının acil bir şekilde bulunmasına ihtiyaç var.

Çünkü bugüne kadar teslim edilemeyen bu fabrikalarda şuana kadar herhangi bir revizyon çalışmasına tabi tutulmadı. Biz Kayseri Şeker olarak, işi bilen bir kuruluş olarak bu konuda hem ekonomik imkanları olan bir kuruluş olarak, insan kaynağı gücü olan bir kuruluş olarak, Turhal Şeker Fabrikasında revizyonu yapalım, Fabrikayı kampanyaya yetiştirelim diye bir buçuk aydır gece gündüz demeden bu konudaki ciddiyetimizi ve dikkatimizi kaybetmeden çalışma yapıyoruz.

Ama Özelleştirildiği halde daha teslim edilmemiş fabrikaların hiçbir revizyon işlemi yapılmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu fabrikalar şimdi teslim edilse bile kampanya dönemlerine revizyonu nasıl yetişecek bu fabrikalar nasıl çalışacak. Teslim edilmese Türk şeker bunları nasıl çalıştıracak. İşin doğrusu bu soruların cevabı bütün sektörü, şu anda pancar ekmiş çiftçilerin pancarlarını ve çiftçilerin durumunu ilgilendiriyor. Onun için bu konuda sessiz kalmak sorunları ifade etmemek doğru değildir.

Orta Anadolu çiftçisi açısından Pancar’dan başka bir alternatif ürün yoktur. Başka bölgelerde Ege bölgesinde Trakya’da, Karadeniz’de, Akdeniz’de çiftçilerin alternatif ürünleri ve alternatif üretimleri olabilir. Ama Uşak’tan Muş’a kadar olan Orta Anadolu coğrafyasında bulunan çiftçilerin geçimini sağlayacakları en önemli ürün şekerpancarıdır. Şekerpancarı feda edilecek bir ürün değildir. Şekerpancarı yok farz edilecek bir ürün değildir. Türkiye de tarımsal ve bitkisel üretimde şeker pancarı ikinci sırada üründür.

Geçen sene en fazla üretilen silajlık mısır, buğday ve şeker pancarıdır. Bazen buğday öne geçiyor. silajlık Mısır belki ikinci plana düşüyor ama Türkiye’de çiftçinin ürettiği ilk üründen bir tanesi şeker pancarıdır. Dolayısıyla ilk üç üründen birisi, tonaj olarak şekerpancarı olmanın yanında. Çiftçinin para kazandığı en önemli üründür. Yani çiftçi buğday üretiyor ama buğdaydan yeterli para kazanamıyor. Kazandığı en önemli ürün şeker pancarıdır. Onun için Şeker Pancarı feda edilecek bir ürün değil. Orta Anadolu çiftçisinin yaşaması için mutlaka bu ürünün devam etmesine ihtiyaç var. Bunun devam edebilmesi ise şeker fabrikalarının Türkiye’de yaşamasıyla mümkündür. Onun içinde herkese büyük sorumluk düştüğü kanaatindeyim” diye konuştu.

Genel Kurul sonrası Başkan Turhan Özer, Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan tarafından Kayseri Şeker Fabrikası adına yürütülen bir yıllık faaliyetlerin ibra edildiği açıklandı.