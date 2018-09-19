Başkan Akay Tokat Valisini ziyaret etti

Kayseri Pancar Kooperatif yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Tokat Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret ederek Turhal Şeker Fabrikası 85'inci kampanya dönemi çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Başkan Akay'ın Tokat Valisini ziyarete Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu ve Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel de iştirak etti.

Tokat Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Sayın Valimizi ziyaret ederek Turhal Şeker Fabrikası kampanya hazırlıklarımız İle ilgili bilgiler arz ettik. Hazırlık esnasında nasıl bir süreç yaşadığımızı ifade ettik. Bu bölgenin en üst düzey mülki amiri olarak Sayın Valimize çalışmalar hakkında bilgi arz edilmesinin önemli olduğu inancıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ziyaret esnasında gördüm ki Sayın Valimiz de olaya çok ilgili çok alakalı. çalışmaları yakinen takip ediyor ve olumlu gelişmelerden mutlu olduğunu da ifade ediyor. Biz Kayseri şeker Fabrikası bir Çiftçi kuruluşu olarak Turhal şeker fabrikasını inşallah en başarılı bir şekilde çalıştırma azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu anlayış içerisinde Tokat Turhal bölgesindeki yerel yöneticiler, mülki amirler, siyasetçiler, Siviltoplum kuruluşları, vatandaşlarız, esnafımız ve çiftçimizin hep birlikte desteğiyle. Burada başarılı bir üretim dönemi yaşayacağımızı ümit ediyoruz.”