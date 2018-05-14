Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Birim Müdürleri ve diğer yetkililer hep birlikte öncelikle pancar çiftçileri ile görüşme yaptılar.

Tokat Merkez, Niksar, Artova ve Çamlıbel pancar çiftçileri ile tanışma toplantısı esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarından sonra Turhal Şeker Fabrikasını da Kayseri Şeker’in bünyesine katmaktan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Şeker’in bir çiftçi kuruluşu olduğuna dikkat çeken Başkan Akay; Kayseri Şeker’in bünyesine katılan Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirilmesini, "Turhal Şeker fabrikası devletteydi şimdi Kayseri Şeker’in almasıyla Devletten Milletin uhdesine geçmiştir" diyerek değerlendirdi.

Başkan Akay; "Kayseri Şeker Türkiye’deki Şeker sektörünün önemli aktörlerinden, güçlü kuruluşlarından bir tanesidir ve yaptığımız başarılı çalışmalar sonucunda şu anda şeker sektörünü ayakta tutan en güçlü kuruluş haline gelmiştir. Dolayısıyla Kayseri Şeker bu sektörde varlığını daha güçlü bir şekilde sürdürmek adına bu ihalelere girerek Turhal Şeker Fabrikasını almıştır. Bizim niyetimiz Turhal Şeker Fabrikasını geliştirerek çalıştırmaktır. 84 ncü kampanya dönemini yaşayan Turhal Şeker Fabrikasının Kayseri Şeker ile birlikte daha onlarca yıl Turhal’da varlığını sürdürmesi azim ve kararlılığı içerisinde çalışacağız, çalıştıracağız" diye konuştu.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kamuya ait Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi aşamasında şeker sektöründen ve Pancar Kooperatiflerinden Kayseri Şeker’in dışında hiçbir kuruluş tek başına gelip de talip olmamış ve fabrika alamamıştır. Biz Kayseri Şeker olarak özelleştirme ihalelerinde sekiz fabrikanın ihalesine katıldık. Turhal Şeker’i aldık ama diğer fabrikaların da değerlerinin artmasına katkı sağlamak suretiyle Devletimizin, hazinemizin kazanmasına da vesile olduk. Bütün bu gelişmeler Kayseri Şeker’in gücünün ve bu sektördeki rolünün bir ifadesidir.

Bizim için öncelik çiftçidir. İhale onaylandıktan sonra bir ekip olarak fabrikadan önce çiftçiye geldik. Bu uygulamayı çiftçiye verdiğimiz değer ve saygının bir ifadesi olarak görüyoruz. Biz öncelikle çiftçilerimizle görüşelim, çiftçilerimizi tanıyalım onlar da bizi tanısınlar sektöre ve pancar tarımına bakışımızı, niyetimizi ifade edelim. Karşılaştıkları sorunlar varsa onları da dinleyelim istedik o nedenle ilk ziyaretimizi çiftçilerimize gerçekleştirdik.

Turhal’da bir afiş gördük “Şeker yoksa Turhal yok diyor” biz o kanaatte değiliz. Şeker de var olacak Turhal da var olacak, Tokat ta var olacaktır. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Şeker sektörü Türkiye’de stratejik ve önemli bir sektördür. Pancar Çiftçisi ve şeker pancarı tarımı bizim için, Türkiye için çok değerli anlamlıdır. Bölgemiz açısından Şeker pancarı olmazsa olmazımızdır. O nedenle bu fabrikaların yaşaması ve mutlaka varlığını sürdürmesi lazımdır.

Fabrikayı yaşatacak olan üretimdir. Fabrikanın ihtiyacı olan üretim yapılırsa bu fabrikalar yaşayabilir. Çiftçi olmadan bu fabrikaların üretim yapıp varlığını sürdürmesi mümkün değildir. O nedenle, mutlaka pancar çiftçisinin ayakta kalması varlığını sürdürmesi, şeker pancarının üretiminin devam etmesi ve şeker fabrikalarının yaşaması bizim için vaz geçilmez Milli görevlerden bir tanesidir. Biz bu işi Milli bir görev olarak kabul ettiğimiz bu kadar bu işe sahip çıkıyoruz.

Akay; Burası çiftçinin malıdır. Bizler Fabrikamıza emanetçi olarak sahip çıktığımız gibi çiftçilerimiz de üretim yaparak, Fabrikasına kendi malı gibi sahip çıkacak ve dolayısıyla hep birlikte Şeker Pancarına da Şeker Fabrikalarımıza da sahip çıkacağız dedi.

Tokat Merkezde yapılan toplantıya Pancar ekicisi çiftçiler, Ziraat Odası, Kooperatif ve tarımsal kuruluş temsilcileri, Köy ve Mahalle muhtarları ile nakliyecilerin büyük ilgi göstermesi Kayseri Şeker yöneticilerini de memnun etti."