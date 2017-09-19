Başkan Akay’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, mesajında, "Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakârlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

Türk ordusunun neferleri olan Mehmetçiğimizin taşıdığı gaza ruhu var olduğu müddetçe, bütünlüğümüze ve milli birliğimize kast edenler kirli emellerini asla gerçekleştiremeyecektir." ifadesinde bulundu.