Başkan Akay'dan ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, 6 Eylül'de Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret esnasında Başkan Akay, ERÜ Rektörü Çalış ile Üniversite -Sanayi işbirliği kapsamında Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Şeker'in birlikte yürütmekte olduğu projeler ve hazırlık aşamasında olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.