Başkan Akay'dan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'ya ziyaret

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve beraberindeki heyet, Tokat'a Vali olarak atanan Dr. Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası Başkanı Hulusi Yüksel ve Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ile birlikte Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Başkan Akay, Kayseri Şeker Fabrikası ve Turhal Şeker Fabrikası ile ilgili olarak Vali Balcı'ya bilgiler verdi. Başkan Akay, Vali Balcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.