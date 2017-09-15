Kampanya açılışında; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın Şeker sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntıları dile getirmesinin yankıları artarak devam ediyor.

Başkan Akay’ın sektörle ilgili gündeme taşıdığı sorunlar, Kayseri Şeker’e bağlı Kampanya açılışında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından, “Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay’ın talepleri üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüştüm, Şeker üst kuruluna atama yapılacaktır ve Şeker pancarı kotalarında sorun bulunmamaktadır”şeklinde yanıt bulmuştu.

Son olarak Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’a Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasının11. Kampanya açılışında Şeker sektörüne verdikleri destekten dolayı teşekkür mektubu göndermesi memnuniyetle karşılandı.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a gönderdiği Mektubunda “Sayın Başbakan Yardımcım; Öncelikle, öteden beri bir takım çevrelerce kasıtlı ve keyfi olarak hedef tahtasına oturtularak tahrip edilmeye çalışılan milli şeker sektörümüze yönelik Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 11. Kampanya açılışını onurlandırarak yapmış olduğunuz konuşmanızda koruyucu ve kollayıcı söylemleriniz, sektörden ekmek yiyen milyonlarca insanın hislerine tercüman olurken, yüreklerine su serpmiştir” dedi.

İsa Gök Maliye Bakanı Naci Ağbal’a gönderdiği Mektubunda ise, “Sayın Maliye Bakanım; Türk tarımının, şeker sanayinin ve pancar üreticisinin geleceği için bir çıkış yolu arayan, mukaddes davamız olan şeker sektörünün ayakta kalması için tüm imkanlarınızı zorlayarak göstermiş olduğunuz duyarlılığınız pancar üreticisinden işçisine şeker sektörü çalışanları tarafından övgüye değer” denildi.