Başkan Akdeniz: "İnsan sağlığına katkı sağlayan en kaliteli su İçmece suyu"

Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, Yeşilhisar'ın Kayseri'nin önemli bir ilçesi olduğunu vurgulayarak; "Yeşilhisar Kayseri'nin önemli ilçelerinden birisi. Adana ve Niğde karayolu üzerinde bulunan Yeşilhisar'ın çok daha gelişmesini arzu ederiz. Bu manada Yeşilhisar ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte büyükşehir belediyesinin projesi olan ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü banliyö çalışmasıyla beraber inşallah daha da gelişecektir. Tek başına Soğanlı bile Yeşilhisar adına çok büyük bir anlam ifade eder. Yeşilhisar bir yandan baktığınızda Sultan Sazlığı, kuş cenneti, diğer yandan baktığınızda Doğanlı köyündeki yer altı şehirleri, uluslar arası karayolu üzerinde bulunan bir ilçemizin çok daha fazla gelişmesini arzu ederiz" dedi.

Kentte görev yapan basın mensuplarına başarılar dileyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz ise, yıllar sonra faaliyete geçirilen İçmece suyunun Türkiye'nin insan sağlığına katkı sağlayan en kaliteli su olduğunu söyledi. Başkan Akdeniz; "Yeşilhisarımızda güzel şeyler yaptığımız kanaatindeyiz. Yeşilhisar İçmece suyu 30 seneye yakındır kapalıydı. Orada ortak bir mülkiyetimiz vardı İçmece ahalisiyle beraber. Zor oldu ama mülkiyetlerimizi belediye olarak ayırdık. Güzel bir yatırım yaptık, geçen yılın Ağustos ayında başlamıştık. Bu sene ful çalıştık. Şunu iddia ediyorum, Türkiye'de insan sağlığına katkı sağlayan en kaliteli su. Çünkü faydasını görenler var" ifadelerini kullandı.

Başkan Akdeniz ayrıca, yerel seçimlerde yeniden belediye başkan adayı olacağını belirterek; "Allah nasip eder büyüklerimiz de uygun görürse adayım, niyetim var" diye konuştu.