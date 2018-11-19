Başkan Aksoy'dan Kandil mesajı

Başkan Aksoy, Mevlid Kandili nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

“İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlâki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hazreti Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Her açıdan buhran içinde kıvranan insanlığa verdiği mesajlarla çıkış yolunu gösteren Hazreti Peygamber, maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşan günümüz dünyasına da kurtuluş reçetesini sunmaktadır. Bugün hepimiz Peygamber Efendimiz' i anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine her zamankinden fazla muhtacız. Bu mübarek gecelerin O'nu ve hayatını anlamak için erişilmez fırsatlar olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle, mübarek gecenin ülkemizde ve tüm dünyada sevgi, barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diler, hemşerilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ederim.”