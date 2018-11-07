Başkan Arıkan: "Başkan adayı açıklandığında tüm dikkatler Saadet Partisi'nin üzerinde toplanacak"

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan yaklaşan yerel seçimlerle ilgili açıklamasında, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıkladığımızda tüm seçmenin dikkati emin olun Saadet Partisinin üzerinde toplanacak" dedi.

Saadet Partisi Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Dünya Şehircilik Günü' ile ilgili basın toplantısında konuşan İl Başkanı Mahmut Arıkan, 'Milli Görüş' zihniyeti ile şehircilik anlayışında değişim süreci başladığını ifade ederek, "Dünya Şehircilik Günü, birkaç ay sonra mahalli seçimlerin olması hasebiyle bugün daha bir ehemmiyet kazanmış vaziyette. Hepimizin malum olduğu üzere 31 Mart 2019'da Türkiye'de yerel seçimler gerçekleştirilecek. Kayseri'ye baktığımızda şehircilik anlayışının 1994 yılında ‘Milli Görüş' zihniyetinin belediye seçimlerini kazanmasıyla beraber bir değişim süreci başladı. Biz, şehirdeki şehirleşme anlamının betonlaşmadan ibaret olmadığını, belediyeciliğin bir medeniyet inşa etmek amaçlı olduğu ikazını yapmak istiyoruz. Neden böyle bir ikazda bulunuyoruz? Bugün Kayserimiz nüfus anlamında sürekli göç alan bir ilimiz. Ama üzülerek şahitlik ediyoruz ki, Türkiye'de belki de nüfusun belli alanlara yoğunlaşması anlamında birkaç yerden bir tanesiyiz. 1 milyon 300 bin nüfuslu Kayserimizin 1 milyon 100 bini Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerimizde ikamet etmekte, bunun dışındaki 13 ilçemiz maalesef göç verir vaziyette. Biz, Allah nasip ederse 31 Mart seçimlerinden sonra bu göçü tersine döndürme noktasında tekrar milletimizi, hemşehrilerimizi kendi memleketlerine, doğup büyüdükleri yerlere göç etme noktasında teşvik edici çalışmalar içerisinde bulunacağız. Son süreçte Büyükşehir Yasası çıkartıldı, köylerimiz mahalle adı altında kağıt üzerinde bir statü kazandırıldı ama gerçekte maalesef bu göçü durdurmaya yönelik bir statü kazandırılmadı. Tam tersi ‘Büyükşehir Yasası' ile beraber köylerdeki nüfus, merkeze göçme noktasında çok daha fazla hızlı bir hal almış oldu. Bunun önüne geçmek için çeşitli projelerimiz var" dedi.

"Dikkatler Saadet Partisinin üzerinde toplanacak"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını açıkladıklarında, dikkatlerin Saadet Partisi üzerinde toplanacağını dile getiren Başkan Arıkan, "Bugün Kayseri'de bir algı var, ‘belediye başkan adayları kim olacak' şeklinde. Saadet Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandığında tüm seçmenin dikkati emin olun Saadet Partisinin üzerinde toplanacak. Şehircilik beton yığınları haline getirmekten ibaret değil, şehri AVM'lerle donatmaktan ibaret değil. şehircilik, trafik sorunu çözmek yerine kangren haline getirmek değil. bunlarla alakalı hem çözüm önerilerimizle, hem de adayımızın kimliği ile Saadet Partimiz çok daha fazla konuşur hale gelecek. İnşallah 1 Nisan sabahı da Saadet Partili bir belediye başkanı ile Kayserimiz yeni bir güne başlayacak." diye konuştu.