Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 11:08

Başkan Aydemir: “Berat Kandili Ramazan’ın habercisidir”

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Berat Kandili kutlamasına dair yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Aydemir: “Berat Kandili Ramazan’ın habercisidir”

30 Nisan 2018 11:08


Başkan Aydemir mesajında şu ifadelere yer verdi:


“İlahi rahmetin tecelli ettiği Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Kurtuluş, bağışlanma ve arınma gecesi olan Berat Kandili bizlere tefekkür etme, kendimizi sorgulama, dargınlıkları, küskünlükleri giderme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar.


Berat Kandili, bizlere heveslerimizin ve nefsimizin esaretinden kurtularak iyilik ve adaleti sağlamayı, gerçek özgürlük olan beratımıza kavuşmayı, sadece Allah’ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da öğretir.


Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere Tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç