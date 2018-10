Başkan Aydemir: “Cumhuriyet azimli duruşuyla elde edilmiş bir destandır”

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Aydemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü olan bugünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz.

Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zafer ve ülkemizde yaşayan her bir ferdin üstün mücadelesi ve azimli duruşuyla elde edilmiş eşsiz bir destandır. O gün milletimizin ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır. İstiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdi, bugün de aynı kararlılığa ve özveriye sahiptir.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.”