Başkan Aydemir: "Muhtarlar oldukça önemli görevler üstlenmiştir"

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkisinde rol alan muhtarlar, halkın tercihi ve seçimini temsil etmesi sebebiyle oldukça önemli görevler üstlenmişlerdir" dedi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda muhtarların önemli görevler üstlendiğini kaydeden Başkan Aydemir mesajında; "Muhtarların ve muhtarlık müessesesinin tarihsel bağlarının korunması, karşılaştıkları sorun ve bu sorunlara çözüm bulma amacıyla 19 Ekim günü hükümetimiz tarafından 'Muhtarlar Günü' olarak belirlenmiştir. Mahalle ve köylerdeki vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkisinde rol alan muhtarlar halkın tercihi ve seçimini temsil etmesi sebebiyle oldukça önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu sebeple; kamu hizmetlerinin köylere ve mahallelere daha hızlı bir biçimde ulaşmasını sağlayan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.