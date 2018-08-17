Başkan Aydemir üyelerine ABD mallarını boykot etme çağrısında bulundu

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Aydemir, söz konusu döviz yükselişini, 15 Temmuz’da darbe yapmayı beceremeyenlerin ekonomik saldırısı olarak niteledi.

“Gün birlik olma günüdür”

Aydemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gün birlik olma günüdür. Hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi ve Türkiye’nin tek yürek olduğunu bir kez daha gösterelim. Bizlerin milli duruşla, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek suretiyle aşamayacağımız engel yoktur. Bu nedenle; Kayseri halkı olarak alışverişlerimizi yerli esnafımızdan yapalım. Yeri geldiğinde çocuğumuzu emanet ettiğimiz, yeri geldiğinde evimizin anahtarını emanet ettiğimiz, yeri geldiğinde de veresiye yazdırdığımız esnafımıza sahip çıkalım. İşyeri sahipleri ile görüşerek dükkan kiralarını milli paramızla yapmaya çalışalım. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Vatandaşlarımızın hatırlayacağı gibi 2001 yılında yaşanan ekonomik krizde olduğu gibi aynısını yaşatacaklardı. Ama liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı duruşu sayesinde atlatılmıştı. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hükümetimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Amerikan yönetiminin Türk ekonomisine karşı başlattığı ekonomik yaptırımlar karşısında Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak tüm üyelerimizi ve Kayseri esnafını Amerikan şirketleri tarafından üretilen ürünlerin alış ve satışlarını durdurarak boykot etmeye davet ediyoruz. Ayrıca; Geleneksel Türk mutfağımız ile rekabet eden , Obeziteyi tetikleyen en önemli beslenme bozukluğu olan Amerikan kökenli fasd food alışkanlıklarından da vazgeçilerek Türk mutfağımızın tercih edilmesi sağlıklı beslenme yolları açarken ,milli ekonomimize de can suyu olacağı kanaatindeyim.

Bu vesile ile başta üyelerimiz olmak üzere Tüm İslam Aleminin yaklaşan Kurban Bayramını kutlar; sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”