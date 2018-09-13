Başkan Aydemir: “Zamlara rağmen ayakta kalmaya devam ediyoruz”

Dolar ve Euro'daki artışı fırsata çeviren bazı kesimlerin olduğunu, bazı ürünlerin fiyatlarına yüzde 60-70'e kadar zam yapıldığını ifade eden Başkan Aydemir; “Her olumsuzluklara rağmen üyelerimizle bir araya gelip son zamanlarda yapılan zamlara rağmen lokantacı ve pastacı esnafı olarak dimdik ayakta kalmaya devam ediyoruz. Dolar ve Euro fiyatları yükseldi ama insanlarımız bunu fırsata çevirerek bizim kullandığımız diğer ürünlere de yüzde 60-100 zam yaparak haksız rekabetlere gidiyor. Devlet ve hükümetimize sonsuz güvenimiz var. Fırsatçılara fırsat vermemelerini, biran önce sorunların çözülmesini bekliyoruz. Kurban bayramından sonra insanlarımız beyaz et tüketmeye başladı. Tavuktan unlu mamullere, poşetten kağıda, fıstıktan cevize varana kadar birçok ürünlere yüzde 60-70 zam geldi. Bazı ürünlere de yüzde 100 zam geldi. Biz onlara rağmen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Aydemir, yetkililerin sorunlara çözüm bulmalarını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.