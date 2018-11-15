Başkan Aydemir'den Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin'e ziyaret

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında konuşan Başkan Aydemir; "Şehrimizin daha ileri seviyelere taşınması için gerek mevzuat gerekse yasal konularda neler gerekiyorsa bizler de oda olarak el ele vererek birlikte koordineli çalışmamız gerekiyor" dedi. Oda faaliyetlerinden bahseden Aydemir, İl Müdürü Mustafa Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

İl Müdürü Sayın Mustafa Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.