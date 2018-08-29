Başkan Aydemir’den Zafer Bayramı mesajı

Aydemir, açıklamaya dair şunları söyledi:

“Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle ülkemizin her bölgesinden birlik ve beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk Milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle de ülkemiz tarihine adını yazdırmıştır.

Dün olduğu gibi bugün de devletimize, milletimize ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne saldırılar ne yazık ki devam etmektedir. Bugün; ’Ekonomik Savaş’ adı altında ülkemize uygulanmaya çalışılan ekonomik dayatmalara karşı Aziz Milletimiz tarihte 30 Ağustos örneğinde de olduğu gibi bugün de kendisini dize getirmeye çalışanlara karşı boyun eğmeyecektir. Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”