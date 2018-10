Başkan Bedir'den Sivasspor maçı yorumu: "Bir maçtan ötesi"

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada; "Kayserispor'umuzun ve Sivasspor arasında yapılacak bu maç, her iki takımın puan sıralamasındaki yeri ve takımımızın bu sezondaki hedefleri bakımından da oldukça önem taşımaktadır" dedi.

Yılların günümüze taşıdığı acı-tatlı hatıralar barındıran her iki şehir için de önemi hiçbir dönemde azalmamış bir müsabakanın 28 Ekim Pazar günü saat 13.30'da , Kadir Has Stadında oynanacağını ifade eden Başkan Bedir açıklamasında; "Kayserispor'umuzun ve Sivasspor arasında yapılacak bu maç,her iki takımın puan sıralamasındaki yeri ve takımımızın bu sezondaki hedefleri bakımından da oldukça önem taşımaktadır. Özellikle son 2 sezondur içeride-dışarıda Kayserispor'umuza yoğun destek veren büyük taraftarımız için de Sivas maçının ayrı bir önemi bulunmakta, bu maçta alacağı galibiyet sonucu 3 puanla birlikte psikolojik ve istatistik açısından da büyük moral-motivasyon kazanacağını bilmektedir. Şöyle ki, her iki takım bugüne kadar toplam 38 maçta karşılaşmış, bu maçların 11'ini Kayserispor'umuz, 11'ini Sivasspor kazanmış, 16 maç ise berabere sonuçlanmıştır. Sivasspor'un son galibiyeti 2014 yılında olmuş,takımımız ise son galibiyetini geçtiğimiz sezon Sivas deplasmanında elde etmiştir. Rakibimizle evimizde oynadığımız 17 maçta ise, Kayserispor'umuzun 5 galibiyetine karşılık Sivasspor'un 3 galibiyeti bulunmaktadır. Bu rakamlar da göstermektedir ki, Sivasspor ile Pazar günü oynayacağımız maç çok çok önemli olup, değerli hemşehrilerimiz açısından da ayrı bir özellik taşımaktadır. Seyirci rekorlarının kırıldığı, büyük taraftarımızın maç bitimine kadar inanılmaz destek verdiği, maç öncesi ve maç sonrası ambiansın çok farklı yaşandığı maçlar Kayserispor-Sivasspor maçlarıdır. Yani bu müsabakalar bir maçtan ötesidir. Pazar günü oynanacak maç da tarif edilen atmosferde oynanacak olup, evimizde hem Sivasspor takımını hem de gelecek olan Sivasspor taraftarlarını ağırlamış olacağız. Bu itibarla, tribünleri tamamen doldurmak suretiyle, takımımıza azami desteği verirken, maç boyunca,hiç ara vermeden yapacağımız tezahüratlar da oyuncularımızı ekstra motive edecektir. Ayrıca, maç öncesi, maç sırası ve maç sonrasında rakip takım ve taraftarına göstereceğiniz hakaret ve küfürden uzak misafirperverlik, inanıyorum ki alacağımız galibiyetle birlikte, ev sahipliğinde fair-play örneği olarak da Türkiye gündemine gelecektir. Pazar günü Kadir Has'ta buluşmak ve yönetim-takım-taraftar kenetlenmesini sağlamak üzere" ifadelerine yer verdi.