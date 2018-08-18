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18 Ağustos 2018 12:21

Başkan Büyükkılıç Aile Sağlık Merkezi ile Kuran Kursu inşaatında incelemede bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi yapımına devam eden Aile Sağlığı Merkezi ile Kuran Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç Aile Sağlık Merkezi ile Kuran Kursu inşaatında incelemede bulundu

18 Ağustos 2018 12:21


Demokrasi Mahallesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ile Kuran Kursu merkezinin mahalle halkının isteği üzerine yapımına başladıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Aile Sağlığı Merkezi ile Kuran Kursu merkezini gezerek iç mekan çalışmalarını teknik ekip ile incelemelerde bulundu.


İlçe sınırları içerisinde şimdiye kadar 9 aile sağlık merkezi açarak sağlık hizmetine katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:


"Halk sağlığına ve özellikle birey sağılığına büyük önem veriyoruz. Bu amaç ile aile sağlık merkezleri, 112 acil sağlık merkezi ve bölge sağlık ocakları inşa ediyoruz. Mimarsinan Demokrasi Mahallesine inşa edilen aile sağlık merkezi tamamlandığında hizmete sunacağız. Daha önce 9 ayrı semtte aile sağlık merkezi açarak hizmete sunduk. Bu aile sağlık merkezleri ile merkezlerdeki hasta yığılmalarını önlüyoruz. Bunun yanında aynı merkez yanında kuran kursu inşaatımız var. Mahalle halkının özellikle yaz aylarında çocukların ve gençlerin kuran kurslarına olan yoğun talepleri üzerine inşa edilmektedir. Her iki yatırım bu yıl tamamlanarak hizmete açılacaktır.”




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