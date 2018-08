Toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve önceki Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa Elitaş, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, belediye meclis üyeleri ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Melikgazi Belediye çalışmaların artık örnek olduğunu ve birçok belediye tarafından uygulaması gerçekleştirilen yatırımlar diye referans alındığını belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Belediye olarak en verimli ve çalışma yapmamız gereken günlerdeyiz. Bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, programlarımızı ve planlarımızı yapıyoruz. Rastgele yatırımlar, yapılar yapmak, (ben yaptım oldu, bitti) şeklinde konuşmak gibi bir lüksümüz yok. Hiç bir konuda (bu bizim işimiz değildir) demiyoruz. Her işe sahip çıkıyoruz. Eğitimde sınıflar 40 kişilik ise okul inşa ediyoruz. Eğitim yuvalarımız yeniliyor veya onarıyoruz. Halk ve çevre sağlığını önemsiyoruz. Çünkü yapılan tüm hizmetler insan ve toplum odaklıdır. Bu neden ile Semt sağlık ve Aile Merkezleri inşa ederek Sağlık Müdürlüğümüzün hizmetine sunuyoruz. Tarihi mekanları yenileyerek günümüz hizmetine sunuyoruz. Tarihi mekanlarımız şimdi kültür, sanat, bilim ve eğitim hizmetleri veriyor. Camilerimiz Belediyemize emanet, tüm camilerimizin bakım onarım ve temizliğini yapıyoruz. Park, bahçe, yol ve asfalt artık bizim için rutin çalışmalarımızdır. Şehrin her yerinde ve her an hizmet ve yatırımlarım yapıyoruz."

AK Partinin bir başarısı var ise bu teşkilatının özverili ve fedakar çalışmasının bir sonucudur, diyen Başkan Büyükkılıç, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyelerine, gençlik kolları üyelerine ve özellikle Kadın kolları üyelerine Melikgazi Belediye çalışmalarına verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.