Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 11:10

Başkan Büyükkılıç Alpaslan Mahallesi esnafını ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alpaslan Mahallesinde yer alan Bahçelievler Camiinde teravih namazı kıldıktan sonra, çevredeki esnafı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç Alpaslan Mahallesi esnafını ziyaret etti

02 Haziran 2018 11:10



Alpaslan Mahallesi gezisine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ali Saraçoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülkü, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.



Alpaslan Mahallesinde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmaları hakkında sohbet eden, Büyükkılıç, özel bir hastaneyi de ziyaret ederek, hasta yakınları ile sohbet etti.



Alpaslan mahallesinde gezerken vatandaşların ve esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;


”Her teravih bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri tespit etmek için ekip olarak geziyoruz. Belediye Başkan yardımcıları ve fen, imar, park ve bahçe, zabıta ile çevre koruma ve kontrol ekiplerinin katıldığı bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyoruz. Bugün Alpaslan mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik. Esnaflarımızın sorun ve dileklerini dinledik. Manav, fırın ve eczaneler ile kafeler ve çiçekçileri gezdik. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor çünkü yapılan yatırım ve hizmetlerin memnuniyetini gösteriyor.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç