Başkan Büyükkılıç Alpaslan Mahallesi esnafını ziyaret etti

Alpaslan Mahallesi gezisine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ali Saraçoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülkü, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Alpaslan Mahallesinde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmaları hakkında sohbet eden, Büyükkılıç, özel bir hastaneyi de ziyaret ederek, hasta yakınları ile sohbet etti.

Alpaslan mahallesinde gezerken vatandaşların ve esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

”Her teravih bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri tespit etmek için ekip olarak geziyoruz. Belediye Başkan yardımcıları ve fen, imar, park ve bahçe, zabıta ile çevre koruma ve kontrol ekiplerinin katıldığı bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyoruz. Bugün Alpaslan mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik. Esnaflarımızın sorun ve dileklerini dinledik. Manav, fırın ve eczaneler ile kafeler ve çiçekçileri gezdik. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor çünkü yapılan yatırım ve hizmetlerin memnuniyetini gösteriyor.”