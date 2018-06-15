Başkan Büyükkılıç: "Bayramınız kutlu olsun"

Başkan Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, önceki dönem Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve diğer protokol üyeleri ile birlikte bayram namazını Hunat Cami’nde kılarak sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, bayramların insan yaşamında ayrı bir yeri olduğunu ve bayram öncesi tatlı telaşı ve yorgunluğun bayram sabahı bir mutluluğa dönüştüğünü hatırlatarak "Bayramlar birçok güzelliği beraberinde getirir. Bayramların özünde sevgi ve saygı, birlik ve beraberlik ile mutluluk ve barış vardır. Bayramların özünü çocuklarınıza yaşatın. Bayramlar ayrılıkların, küskünlüklerin sona erdirilmesine vesiledir" dedi. Bayramlarda insanların birbirlerini ziyareti devam ettiği sürece toplumda değer yargılarının korunduğunu, yerleşik toplum düzeninin çocuklara aktarılarak gelecek kuşakların birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, bayramların özüne uygun olarak yaşanması gerektiğini aksi halde bayramların birer tatil günleri olarak görüleceğini ve değerlendirileceğini bununda çok yanlış olacağını kaydetti. Bayramların özünde hatırlanmak, hatırlamak ve hatırlatılmak olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, yayınlamış olduğu bayram mesajında şunları söyledi;

"Bayramlar dost ve akraba ziyareti ile başlar. Ancak özünde küskünlüklerin giderilmesine vesile olur. Dost hatırlanır, çocuklar sevindirilir, yaşlıların gönlü alınır, düşkünlere yardım eli uzatılır. Bu anlamda bayramlar birey ve toplum için önemli günlerdir. Türk Milletinin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramlarını en içten duygular ile kutlar, nice bayramları sevdikleri ile beraber huzur ve sıhhat içerisinde geçirmelerini niyaz ederim."