Başkan Büyükkılıç Belediye personeli ile birlikte doğa yürüyüşünde

Yürüyüşte dostluk, arkadaşlık, moral ve spor bulunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Bugünkü doğa yürüyüşü ve sabah sporunu İdari İşler, Melikgazi İletişim Merkezi ve Basın Yayın çalışanlarıyla gerçekleştirdik. Daire müdürleri ve şeflerin iştirak ettiği sabah sporu ve doğa yürüyüşüyle bir haftalık çalışmaları değerlendirdiğimiz gibi önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaları programladık. Çalışanlarımızın stres atmalarını sağlamak amacıyla kış aylarında kapalı spor salonlarındaki etkinlikleri, bahar ve yaz aylarında doğa yürüyüşleri şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinliklerin hem bireylerin daha iyi tanışması hem birimler arasında kaynaşma hem de genel çalışma temposunu yükseltme açısından büyük faydası olmaktadır” dedi.

Ali dağı mevkisindeki sabah sporu ve doğa yürüyüşüne katılan belediye çalışanlarıyla sohbet eden ve birlikte spor yapan Başkan Büyükkılıç, çalışanların birbirleriyle dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin iş başarısında büyük etkisi olduğunu, birimler arasındaki uyumun çalışmalara ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.