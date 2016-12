Başkan Büyükkılıç, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 2016 yılının son Danışma Meclis Toplantısında, Melikgazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Danışma Meclis Toplantısı’na Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, AK parti İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Halil Büyüknalbant ve çok sayıda partili katıldı. Divan Başkanlığını Cafer Akbıyık’ın yaptığı toplantıda ilk konuşmayı AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu yaptı. Başkan Kadıoğlu konuşmasında, 2016 yılı içerisinde ilçe başkanlığının yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler vererek, yaşanan onca olumsuzluğa rağmen, Türkiye’nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini, AK Parti’nin bir neferi olarak halka hizmet için tüm teşkilat mensupları ile birlikte gece, gündüz demeden yılmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Şeyh Edebali’nin ’İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ sözü ile konuşmasına başlayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Devlet ve yöneticiler halka hizmet için vardır. Bu bilinçle Halka hizmet, Hakka Hizmet anlayışı ile Kayseri’nin yüzde 50’sine hizmet veren Melikgazi Belediyesi’nin doğru planlama, güçlü bütçe, uyum içerisinde çalışan tecrübeli ekibi ile yaptığı çalışmalar tüm Türkiye’ye örnek ve referans oluyor" dedi.

Kayseri’nin son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini gerçekleştirilen belediye yatırımlarının artık Kayseri modeli olarak tanıtıldığını veya anıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi güzelleşiyor, gelişiyor, kalkınıyor ve örnek gösteriliyor. Melikgazi Belediyesi olarak gelişen ve büyüyen ilçemizde her yaş gurubuna ve her kesime hizmeti sunuyoruz. Şehrin merkezinde hizmet ne ise Turan’da, Hisarcık’da, Belsin’de ve İldem’de de aynıdır. Tek merkezli değil çok merkezli bir şehircik anlayışı ile belediyenin sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmalarını bölgelerde sunuyoruz. Neredeyse her semtimizde bölgelere hitap eden fonksiyonel kapalı semt Pazar yerleri, sosyal ve spor tesisleri, çok amaçlı parklar inşa ederek bölgesel hizmet sunuyoruz. 2016 yılında şehir merkezini Organize sanayi Bölgemize bağlayan 3 km uzunluğundaki Cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nı tamamlayarak hizmete sunduk. Kendi enerjisini kendi üreten Enerjik Belediye olarak Keykubat ve Yıldırım Beyazıt Pazar yerlerinin üzerine çatı üstü güneş enerji santrali kurduk. Kentsel Dönüşüm Projelerimiz ile kimsenin evini başına yıkmadan, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde yeni modern semtler oluşturuyoruz. Tarihe Dokunuş Projemizle tarihini sahipleniyor, eserlerin restorasyon, bakım ve onarımı yaparak günümüz hizmetine sunuyor, gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde emanet edilmesini sağlıyoruz. 2 milyon 900 bin metrekare yeşil alan, 630 irili ufaklı park ve bahçesi ile Melikgazi artık Daha Yeşil. Melikgazi Sağlık alanında da 2016 yılında önemli yatırımlar yaptı. Gesi bölgesinde 100 bin vatandaşımıza hitap edecek olan Semt Polikliniğimiz tamamlandı. İnşallah yakında açılışını hep birlikte yaparak, bölge insanının önemli bir sorununu çözmüş olacağız. Eğitim bizim olmazsa olmazımız.2016’da 19 Mayıs ve Esenyurt Mahallesi’nde yaptırdığımız toplam 72 derslikli okullarımızı hizmete açtık. Spor salonları, öğretmen odaları, dış cephe yenilemeleri, kırtasiye yardımı gibi eğitimin her alanında biz varız dedik ve hizmetten hizmete koştuk. İbadethanelere önem veriyoruz. İlçemizdeki camilerin bakım, onarım ve temizliğini yapıyoruz. Cami ve Kur’an Kursları yaptırıyoruz. Melikgazili bulunduğu bölgede şehir merkezine gelmeden tüm imkanları bölgesinden yararlanabiliyor. Slayt sunumu sadece çalışmalarımızın çok kısa bir özetidir. Sizler her sabah temiz ve pırıl pırıl bir şehirde güne başlayarak hizmetlerimizden yararlanmaya başlıyorsunuz. Belediye 7 gün 24 saat 365 gün hizmet demektir. Belediye hizmeti bayram, tatil, kar, yağmur beklemez. Kamu hizmeti süreklilik ister. Ama bizim özelliğimiz ilçe sınırları içerisinde hem fiziki şartları modern ve sağlıklı hale getirmek hem de bu mekânlarda yaşayan bireylerin sosyal, kültürel, sportif ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Böyle olunca hizmette bütünlük sağlanmış oluyor. Bu ilke ile Melikgazi Belediyesi’nin çalışmaları örnek gösteriliyor."

Başkan Memdun Büyükkılıç ayrıca, “Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet anlayışı içerisinde yaratılanların en şereflisi insana hizmetin sevdalı bir ekip ile bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da Melikgazililerin huzur, refah ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışacaklar" diye konuştu.