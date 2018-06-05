Başkan Büyükkılıç: “Çevre Bize Torunlarımızın Emanetidir”

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Çevre Günü ile yayınladığı mesajında çevre ile ilgili sorumluluğun herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek dünyamızı korumak bizim elimizde olduğunu kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Dünya Çevre Günü ile ilgili mesajında;

“Çevre, tüm insanlık için yaşamsal öneme sahiptir. İnsanlığın ortak meselesi olan çevreyi koruma görevi; bireylerin şahsi ve toplumsal bir görevidir. Sanayileşmenin, küresel ısınmanın ve nüfus artışının hızla ilerlediği dünyamızda çevreye karşı duyarlı olmak görevimizdir. Doğanın güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğini önlemek tüm insanlığın ortak vazifesidir. Anayasanın 56. Maddesinde hüküm altına alınan ‘Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ile çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önleme’ ödevini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu bağlamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlar, tüm çevre ve doğaseverlere saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.