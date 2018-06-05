Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 10:25

Başkan Büyükkılıç: “Çevre Bize Torunlarımızın Emanetidir”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 Haziran 1972 tarihinde, kirlenen dünya ve onun insanlığa sunduğu tehditlere vurgu yapmak amacıyla ilan edilen ‘Dünya Çevre Günü’nün gelecek için önemli olduğu söyledi.

Başkan Büyükkılıç: “Çevre Bize Torunlarımızın Emanetidir”

05 Haziran 2018 10:25


Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Çevre Günü ile yayınladığı mesajında çevre ile ilgili sorumluluğun herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek dünyamızı korumak bizim elimizde olduğunu kaydetti.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Dünya Çevre Günü ile ilgili mesajında;


“Çevre, tüm insanlık için yaşamsal öneme sahiptir. İnsanlığın ortak meselesi olan çevreyi koruma görevi; bireylerin şahsi ve toplumsal bir görevidir. Sanayileşmenin, küresel ısınmanın ve nüfus artışının hızla ilerlediği dünyamızda çevreye karşı duyarlı olmak görevimizdir. Doğanın güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğini önlemek tüm insanlığın ortak vazifesidir. Anayasanın 56. Maddesinde hüküm altına alınan ‘Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ile çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önleme’ ödevini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu bağlamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlar, tüm çevre ve doğaseverlere saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç